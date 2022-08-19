Genç üniversiteli burs başvuru ekranı! Başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2022-2023?

İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2022-2023? Genç üniversiteli burs başvuru şartları neler? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lisans veya ön lisans öğrencisi olanların başvuru yapabileceği belirtilirken başvuru şartları arasında 'ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması' gerekiyor. İşte detaylar...
İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN 2022-2023?
İBB Genç üniversiteli burs başvuruları henüz başlamadı. Resmi duyuru geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabileceksiniz.
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BURS BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **