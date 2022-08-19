19 Ağustos EYT'de son dakika haberi geldi! Peki kimler EYT’li olacak? 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim ve yaş koşulu...

3600 ek göstergede çalışmaların tamamlanması ile eş güdümlü gözler EYT amacıyla atılacak adımlara çevrildi. Gerçekleşen çalışmada birtakım tarihler büyük ehemmiyet arz ediyor. 8 Eylül 1999 evveli sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan senesini ve primini doldurmuş lakin yaş koşulu nedeni ile emekli olamayan vatandaşlar amacıyla bir çalışma grubu da makul görüldü. Bir süredir çalışmaların yürütüldüğü EYT için ise yeni formüller meydana çıktı.
KADINLARDA 20 ERKEKLERDE 25 YIL SİGORTALI OLMA ŞARTI BULUNUYOR
8 Eylül 1999 evvel sigortalı olan vatandaşlar amacıyla erkeklerde 25 bayanlar da ise 20 senelik sigortalı olma koşulu mevcut.
YAŞ ŞARTI KADEMELİ OLARAK GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR
Bunların dışında da 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim koşulu mevcut. Yaş koşulu ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiklık gösteriyor.
23 YIL ÖNCE YIL VE PRİM ŞARTININ YANINA YAŞ ŞARTI GETİRİLDİ
8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren yasa ile sene ve prim koşulunun yanına yaş koşulu da eklenmişti. EYT şahıslar, bu yaş koşuluna takıldıkları amacıyla emekli olamıyorlar. Bu halde da senesini ve primini bitirmiş olarak EYT'li olan vatandaşlar, emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.
ÇALIŞMA MEVZUATINDA EKSİK PRİMLERİN BİTİRİLMESİ İÇİN BAZI İMKANLAR VAR
Yine aynı şekilde bu sigortalılar da EYT kapsamına girmeyi istiyor. Mevzuatımızda bu eksik primlerin bitirilmesi amacıyla birtakım olanaklar da yer alıyor. İşte eksik primi bitirmek amacıyla milyonların en çok merak ettiği altı formül...