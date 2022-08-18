Vatandaş gülüp oynuyor! 24 maaşlık karşılıksız nakit desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Geliştirdiği projeler ve sunmuş olduğu nakit ödeme hizmetleri ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan

SGK, devletten maaş ödemesi alan kız çocuklarına seslendi. SGK bağlamında oluşturulan duyuruya göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara, nakit ve karşılıksız olarak çeyiz desteğinin verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte devletin alakalı nakit hizmetine dair ayrıntılar…

SGK, Çeyiz Desteği Hizmeti

SGK, birtakım başlıklar altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı olarak ele alınabilecek olan vatandaşlara çoğu değişik başlık altında ödeme hizmeti yapmaktadır. Bu ödeme hizmetlerinden birisi de çeyiz yardımı başlığı altında sunulmaktadır. SGK doğrultusundan tasarlanmış olan bu destek hizmeti annesini, babasını ya da her iki ebeveynini aniden yitirmiş olan bayan bireyleri kapsamaktadır.