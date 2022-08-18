Vatandaş gülüp oynuyor! 24 maaşlık karşılıksız nakit desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Geliştirdiği projeler ve sunmuş olduğu nakit ödeme hizmetleri ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan
SGK, devletten maaş ödemesi alan kız çocuklarına seslendi. SGK bağlamında oluşturulan duyuruya göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara, nakit ve karşılıksız olarak çeyiz desteğinin verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte devletin alakalı nakit hizmetine dair ayrıntılar…
SGK, Çeyiz Desteği Hizmeti
SGK, birtakım başlıklar altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı olarak ele alınabilecek olan vatandaşlara çoğu değişik başlık altında ödeme hizmeti yapmaktadır. Bu ödeme hizmetlerinden birisi de çeyiz yardımı başlığı altında sunulmaktadır. SGK doğrultusundan tasarlanmış olan bu destek hizmeti annesini, babasını ya da her iki ebeveynini aniden yitirmiş olan bayan bireyleri kapsamaktadır.
SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile detayları paylaşılmış olan çeyiz yardımı hizmeti, "çeyiz desteği" ya da "çeyiz parası" olarak da bilinmektedir. Bu destek hizmeti kapsamında devletten yetim aylığı alan bütün bayan bireylere, aldıkları maaşın asgari 12 azami 24 katına kadar çeyiz desteği verilmektedir.
SGK Çeyiz Desteği Başvuru Koşulları
SGK doğrultusundan duyurulmuş olan çeyiz desteği hizmetine dair müracaat ayrıntıları yayınlandı. Kurum doğrultusundan oluşturulan açıklamalara göre alakalı destek hizmetinden yararlanmak isteyen kadınların sağlamaları gereken müracaat kriterleri, şu şekilde belirlendi:
· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
· 2008 senesinden sonra yetim aylığı almaya başlamış olmak
· Evliliğin adeta gerçekleşmiş olması ve ilk evlilik olması
· Sigortalı olarak çalışmıyor olmak