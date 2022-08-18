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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 09:01
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    • 18.08.2022 09:01
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    Konya, İstanbul, Ankara EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMIYOR? 18 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Evde bakım parası ne kadar oldu?

    Evde bakım maaşları il il yatmaya devam ediyor. Ağustos ayının son haftasına yaklaşırken henüz ödemesini almayan binlerce kiş evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada vatandaşlar 18 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hızlandı. Peki Konya, İstanbul, Ankara EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? Evde bakım parası ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Konya, İstanbul, Ankara EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMIYOR?

    Konya, İstanbul, Ankara ve diğer illerde ikamet eden vatandaşlardan henüz bakım maaşı ödemesi yatmayanlar güncel listeyi araştırmaya koyuldu. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ne kadar oldu? İşte sıklıkla araştırılan o soruların yanıtları...

    KONYA, İSTANBUL, ANKARA EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları Ağustos ayının son gününe kadar il il ödenmeye devam edecek. Evde bakım maaşları her ile farklı günlerde ödeniyor.

    E-devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    E-DEVLET BAKICI MAAŞLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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        Haberler Ekonomi Konya, İstanbul, Ankara EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMIYOR? 18 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Evde bakım parası ne kadar oldu?
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