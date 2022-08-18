Konya, İstanbul, Ankara ve diğer illerde ikamet eden vatandaşlardan henüz bakım maaşı ödemesi yatmayanlar güncel listeyi araştırmaya koyuldu. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ne kadar oldu? İşte sıklıkla araştırılan o soruların yanıtları...
KONYA, İSTANBUL, ANKARA EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları Ağustos ayının son gününe kadar il il ödenmeye devam edecek. Evde bakım maaşları her ile farklı günlerde ödeniyor.
E-devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.