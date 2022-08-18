Konya, İstanbul, Ankara ve diğer illerde ikamet eden vatandaşlardan henüz bakım maaşı ödemesi yatmayanlar güncel listeyi araştırmaya koyuldu. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ne kadar oldu? İşte sıklıkla araştırılan o soruların yanıtları...