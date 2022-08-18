Konutta dev kampanya! Bakan Murat müjdeyi verdi: Dönüşüme kira desteği artıyor





230 BİNİ ACİL

Kurum, bakanlık olarak bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktardı. "81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, 2035'e kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak. İstanbul'daki 230 bin konutun acil dönüşmesi gerekiyor" diyen Kurum, "İstanbul'da bugüne kadar 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Büyüklüğü 412 milyon metrekare olan 188 farklı alanda dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Kurum, Eylül'de detayları açıklanacak tarihi sosyal konut projesi için de "Açıklar açıklamaz fiyatlarda düşüşler gördük. Gençlerimiz bu umutla bu konutlardan alacak. Emekliler, engelliler, şehit ve gazi yakınlarıyla alt gelir grubundaki vatandaşlarımız ev sahibi olacak" dedi.