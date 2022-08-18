İlave tediyeler yattı mı ne zaman yatacak? 2022 İlave tediye ne kadar, kaç TL? Kimler alacak? İşçi, memur, personel, taşeron...

İşçi, memur, personel, taşeron binlerce kişi faydalanacak. İlave tediyeler yattı mı ne zaman yatacak? 2022 İlave tediye ne kadar, kaç TL? Kimler alacak? soruları Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tediyelerin miktarı ve tarihleri...
İLAVE TEDİYELER YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?
Son dakika tediye ödeme tarihleri... İlave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek.
2022 İLAVE TEDİYE KİMLERE, NE KADAR, KAÇ TL ÖDENECEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.
Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.