Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber: Ay sonuna kadar başvuran herkese 750 TL'lik ek ödeme! 36 ayda bir gelen ek ödeme fırsatı!

Emekli müşteriler, her ay sabit ve sürekli bir gelire sahip oldukları amacıyla hem özel bankalar hem de kamu bankaları doğrultusundan olabildiğince önemsenmektelerdir. Bankaların her türlü finansman hizmetlerinden rahatlık ile yararlanabilen emekli vatandaşlar, kendilerine yönelik tasarlanan emekli kampanyaları kapsamında bütçelerine en iyi şekilde hitap eden banka tercihlerini yapmaktalardır. Bu kapsamda TÜKETİCİ kredisinden taşıt kredisi, konut kredisinden kart kampanyalarına çoğu kategori altında geliştirmiş oldukları kampanyalarda kamu bankası olmalarının avantajlarını hissettiren kamu bankaları, emekli müşteriler doğrultusundan sıklık ile tercih edilmektelerdir.