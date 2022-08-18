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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 09:22
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    • 18.08.2022 09:22
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    4 madde netleşti! 18 Ağustos EYT'de son dakika haberi geldi! Peki kimler EYT’li olacak? İşte adım adım formüller

    3600 ek göstergede çalışmaların tamamlanması ile eş güdümlü gözler EYT amacıyla atılacak adımlara çevrildi. Gerçekleşen çalışmada birtakım tarihler büyük ehemmiyet arz ediyor. 8 Eylül 1999 evveli sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan senesini ve primini doldurmuş lakin yaş koşulu nedeni ile emekli olamayan vatandaşlar amacıyla bir çalışma grubu da makul görüldü. Bir süredir çalışmaların yürütüldüğü EYT için ise yeni formüller meydana çıktı.

    takvim.com.tr
    4 madde netleşti! Peki kimler EYT’li olacak?

    EYT bağlamında atılacak adımlarla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. EYT ile alakalı konular gğndemde yer almaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ve senesini ve pirim gün miktarını doldurmuş fakat yaş şartına takılarak emekli olamayanlar amacıyla bir çalışma grubu oluşturuldu. Peki kimler EYT'li olabilir? Kimler EYT'den yararlanabilir? EYT ne zaman çıkacak?

    KADINLARDA 20 ERKEKLERDE 25 YIL SİGORTALI OLMA ŞARTI BULUNUYOR

    8 Eylül 1999 evvel sigortalı olan vatandaşlar amacıyla erkeklerde 25 bayanlar da ise 20 senelik sigortalı olma koşulu mevcut.

    YAŞ ŞARTI KADEMELİ OLARAK GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

    Bunların dışında da 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim koşulu mevcut. Yaş koşulu ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiklık gösteriyor.

    23 YIL ÖNCE YIL VE PRİM ŞARTININ YANINA YAŞ ŞARTI GETİRİLDİ

    8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren yasa ile sene ve prim koşulunun yanına yaş koşulu da eklenmişti. EYT şahıslar, bu yaş koşuluna takıldıkları amacıyla emekli olamıyorlar. Bu halde da senesini ve primini bitirmiş olarak EYT'li olan vatandaşlar, emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.

    ÇALIŞMA MEVZUATINDA EKSİK PRİMLERİN BİTİRİLMESİ İÇİN BAZI İMKANLAR VAR

    Yine aynı şekilde bu sigortalılar da EYT kapsamına girmeyi istiyor. Mevzuatımızda bu eksik primlerin bitirilmesi amacıyla birtakım olanaklar da yer alıyor. İşte eksik primi bitirmek amacıyla milyonların en çok merak ettiği altı formül...

        3600 GÜN PRİM İLE KISMİ EMEKLİLİK

        Yasalara göre 8 Eylül 1999'den evvel sigortalı olup EYT kapsamındaki dahilindeki kişiler 3600 günle yani bir senelik primle emekli olma olanakları bulunuyor.

        ASKERLİK BORÇLANMASI

        Eksik primi teşhis edilen erkek sigortalılar yönünden askerlik borçlanması ile tamamlama olanağı da var.

        Erkekler askerde biten bütün günlerini satın alarak emeklilik primlerine ek edebiliyorlar. Bu şekilde EYT amacıyla primi eksik olan bir sigortalı birey bu yolla prim kazanabilir.

        DOĞUM BORÇLANMASI

        Primi eksik olan bayan sigortalılar amacıyla ise doğum borçlanması olanağı mevcut.

        Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğa kadar borçlanma hakkı yer alır iken her bir çocuk amacıyla iki sene yani 720 gün kazanılabiliyor.

        İHYA İLE PRİM

        EYT kapsamı oluşturulurken değişik kurumlardan sigortalı çalışmış şahıslar de dşayetlendirilmeyi alınıyor.

        Bunlardan birisi de; Bağ - kur. Bu kapsamda işyeri açmış ya da şirket ortağı olmuş vatandaşlar eski günlerde şayet primlerini ödememişlerse günleri donduruluyor borçları da silinebiliyor.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

        Çalışma olanağı bulamayan sigortasız kişiler eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak bütünleyebilirler.

        SGK'ya verilebilecek olan bir dilekçe ile başlayan isteğe bağlı sigortada her ay 30 gün kazanım elde ediliyor.

        HİZMET TESPİTİ İLE TESCİL

        Primi eksik olan EYT'li kişiler amacıyla bir diğer olanak da hizmet teşhis davası oluyor.

        EYT İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

        EYT ile alakalı konular gğndemde yer almaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ve senesini ve pirim gün miktarını doldurmuş fakat yaş şartına takılarak emekli olamayanlar amacıyla bir çalışma grubu oluşturuldu.

            SÖZLEŞMELİ MEMUR İÇİN 3+1 FORMÜL MASADA

            Sözleşmeli memurlar amacıyla sahip olunan halde yapılan 3+1 formülü masada yer alıyor.

            Yapılacak planlama ile eş güdümlü sahip olunan sözleşmelilerin bütününün kadroya geçmesi bundan sonra sözleşmeli olarak girenlerin de 3 sene bekledikten sonra kadroya geçmesi gündeme geldi.

            Bu çalışmanın Ekim ayı bitmeden netleşmesi ve EYT düzenlemesi evveli Meclis'e gelmesi öngörülüyor.

            Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeliyi ilgilendiren çalışmada bilhassa sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenecek.
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            Haberler Ekonomi 4 madde netleşti! 18 Ağustos EYT'de son dakika haberi geldi! Peki kimler EYT’li olacak? İşte adım adım formüller
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