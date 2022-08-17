Aile Sosyal Yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvuru ekranı! İşte BAŞVURU ve ÖDEME tarihleri

Aile Sosyal Yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? soruları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan Aile Destek Programı kapsamında Aile Sosyal Yardım paraları veriliyor. 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen bu yardım paralarından yararlanmak isteyenler konuya ilişkin bilgileri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek programına Temmuz ayı içerisinde başvuru yapanlar, başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Öte yandan programa başvuru yapanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylananlara ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına alınıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI