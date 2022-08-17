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    • Ekonomi
    • 17.08.2022 14:56
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    • 17.08.2022 14:56
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    Aile Sosyal Yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvuru ekranı! İşte BAŞVURU ve ÖDEME tarihleri

    Devlet tarafından yapılan yardım ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Aile Destek Programı kapsamında 4 milyon haneye Aile Sosyal Yardım parası dağıtılacak. Başvuruları e-devlet üzerinden alınan destek ödemesinin başvuru ve ödeme tarihi merak ediliyor. Peki Aile Sosyal Yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2022 Aile Destek Programı başvuru ekranı, BAŞVURU ve ÖDEME tarihleri....

    AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile Sosyal Yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? soruları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan Aile Destek Programı kapsamında Aile Sosyal Yardım paraları veriliyor. 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen bu yardım paralarından yararlanmak isteyenler konuya ilişkin bilgileri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile destek programına Temmuz ayı içerisinde başvuru yapanlar, başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

    Öte yandan programa başvuru yapanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylananlara ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.

    AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına alınıyor.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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