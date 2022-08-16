Ve netleşti! Devlet düğmeye bastı! Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız veriliyor! Belediye, kaymakamlık, valilik...

Daha önceleri "Yeşil Kart" ismi ile hizmete verilmesinin ardından da ismi "G0 sistemi" olarak değiştirilen devlet hizmeti, sadece gereksinim sahiplerini kapsamaktadır. Bu sisteme kaydı tespit edilen bütün gereksinim sahibi vatandaşlar devletin pek çok hizmetinden öncelikli olarak yararlanabilmektelerdir.
G0 sistemine kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerinin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet doğrultusundan ödenir. Birçok devlet kurumu G0 sistemine kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerine barınma, gıda, eğitim desteği vermektedir. Fakat bu sistemden yararlanabilmesi amacıyla devlet doğrultusundan belirlenmiş olan birtakım şartların sağlanması ve alakalı şartların devamlılığının sağlanması gerekmektedir.
YEŞİL KART NEDİR, KİMLER ÇIKARABİLİR?
Türkiye'de yaşam sürdüren kişilerin büyük bir ksımı çalıştıkları hallerde SGK bünyesindeki SSK (4A) ya da Bağ-Kur (4B) çatısında yer alan sğlık güvencelerinden yararlanmaktadır. Fakat bu imkanlardan faydalanamayan bir bölümde vardır. Yeşil kart 3816 Sayılı Kanun ile yardıma muhtaç ve sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara bedava olarak sağlık hizmeti alabilmeleri için verdiği bir belgedir.
3816 Sayılı Kanun'na dair detaylı bilgiye http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4846&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6deme%20g%C3%BCc%C3%BC adresinden ulaşabilirsiniz