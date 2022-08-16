Ve netleşti! Devlet düğmeye bastı! Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız veriliyor! Belediye, kaymakamlık, valilik...



Yeşil kart almak için belirtilen bu şartlar yerine getirildiği takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 60/C-1 yani eski adıyla yeşil kartlı olarak GSS tesciliniz açılmış olacaktır.

Yeşil kart başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilip onaylanır.

Yeşil kart başvurusundan önce yapılan gelir testi başvurusunda ortalama geliriniz net asgari ücretin 1/3'ünün üzerinde ise bu durumda Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki aylık primleri ödeyerek sağlıktan yararlanabilirsiniz.