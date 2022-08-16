BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? 3.340 TL'ye yükseldi...

BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? Eve bakım parası hangi illere yattı? sorularının yanıtları internet arama motorlarında sorgulanıyor. Parasını henüz almamış olan vatandaşlar açıklama geldi mi, sorgulama nasıl yapılır merak ediyor. E-devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. İşte yatan iller ve diğer detaylar...
BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 16 AĞUSTOS 2022...
Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. 31 Ağustos tarihlerine kadar tüm illere yatırılmış oluyor. Henüz ödemeniz yapılmadıysa aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET ÖĞRENME EKRANI
Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.
Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.
Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.
Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.