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    • Ekonomi
    • 15.08.2022 14:30
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    • 15.08.2022 14:30
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    T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1531 TL yardımlardan anında yararlanın

    İhtiyaç sahibi olan kimselerin hayatlarını çok daha basit idame etmeleri amacıyla devlet doğrultusundan farklı destek paketi verilmektedir. Yaşlılar için ayrı bakıma muhtaçlar amacıyla ayrı özelliklere sahip olarak hazırlanan bu yardımlar genelde 3 ayda bir vatandaşlara ödenmektedir. Yapılan ödemeler ise ortalama asgari ücretin yarısı kadar olmaktadır.

    takvim.com.tr
    1531 TL yardımlardan anında yararlanın! Bu ay hemen alınabilecek!

    Karşılıksız olarak oluşturulan bu yardımlara her yıl bir yenisi eklenmektedir. Bu sayede aylık gelirleri asgari ücretin üçte biri kadar olan vatandaşlar daha konforlu bir yaşam geçirmektedir. Durumu kötü olan ve yardım alabilmek isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Bugünkü koşullarında sosyal yardım kuruluşlarından çok sayıda değişik destek alabiliyorsunuz. Peki, hangi takviyeleri sosyal yardım kuruluşlarında alabilirsiniz?

    Sosyal Yardım Destekleri

    İhtiyaç sahibi vatandaşlara oluşturulan ödemeler geçici ve daimî olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici ödemeler meydana gelen büyük durumlardan ötürü dara düşen kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların daha basit bu kötü durumdan kurtulması amacıyla oluşturulan ödemelerdir. Belirli vakit sonra kesilirler.

    Daimî ödemeler ise devlet doğrultusundan bireyin gelirine göre aylık ya da üç aylık ödemeler şeklinde oluşturulan desteklerdir. Yaşça büyük olan ya da muhtaçlar amacıyla oluşturulan ödemeler bu sınıfa girmektedir.

        Birey yaşamının sonuna kadar bu yardımdan faydalanabilir. Enflasyona göre ödemelerin miktarı da farklılık gösterir. Kişi öldükten sonra ise bu yardım otomatik olarak kesilir. Burada bilhassa bakıcı yardımının son günlerde sık sık talep gördüğünü rahatça ifade edebiliriz.

        Bakıcıya Yardım Nedir?

        Durumu el vermediği amacıyla çalışamayan yaşlı ve muhtaçlara bakan kişilerin zor hale düşmemesi amacıyla onlara bir oran yardım parası verilmektedir. Bu destekten faydalanmak isteyen kişilerin baktıkları hasta ve ihtiyarların en az yüzde elli engeli olması gereklidir. Bu hali gösterir bir rapor olması da şarttır.

        Bakan kişilerin de bu muhtaç kişiyle aynı meskende yaşaması da gereklilikler arasındadır. Bunları kanıtlayan bireylerin bakıcıları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat yaparak aylık olarak kendilerine maaş bağlatabilirler.

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        Haberler Ekonomi T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1531 TL yardımlardan anında yararlanın
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