T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1531 TL yardımlardan anında yararlanın

Karşılıksız olarak oluşturulan bu yardımlara her yıl bir yenisi eklenmektedir. Bu sayede aylık gelirleri asgari ücretin üçte biri kadar olan vatandaşlar daha konforlu bir yaşam geçirmektedir. Durumu kötü olan ve yardım alabilmek isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Bugünkü koşullarında sosyal yardım kuruluşlarından çok sayıda değişik destek alabiliyorsunuz. Peki, hangi takviyeleri sosyal yardım kuruluşlarında alabilirsiniz?
Sosyal Yardım Destekleri
İhtiyaç sahibi vatandaşlara oluşturulan ödemeler geçici ve daimî olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici ödemeler meydana gelen büyük durumlardan ötürü dara düşen kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların daha basit bu kötü durumdan kurtulması amacıyla oluşturulan ödemelerdir. Belirli vakit sonra kesilirler.
Daimî ödemeler ise devlet doğrultusundan bireyin gelirine göre aylık ya da üç aylık ödemeler şeklinde oluşturulan desteklerdir. Yaşça büyük olan ya da muhtaçlar amacıyla oluşturulan ödemeler bu sınıfa girmektedir.