Arif Tarım: “İnşaat sektörünün hareketlenmesi ekonominin de canlanmasını sağlıyor!”

Müteahhit firmasının sahibi olan Arif Tarım, kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalıştıklarını, ihalelere katılarak ihaleleri almaları durumunda beton parke, kanalizasyon hatları, içme suyu hatları gibi çalışmalarda bulunduklarını ifade etti. İnşaat sektörü içerisinde bulunduklarını belirten Tarım, inşaat sektörüne yönelik değerlendirmeler de gerçekleştirdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN CAN DAMARLARINDAN BİRİ

İnşaat sektörünün diğer sektörleri ve ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini ifade eden Arif Tarım, sektörün Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biliyorsunuz inşaat sektörü farklı dinamikleri olan ve pek çok parametreyi bünyesinde barındıran bir sektör. Dolayısıyla bu alanda çalışmalarda bulunmak isteyen firmaların her bir parametreyi gözetmesi gerekiyor. Biz, sektörün Türkiye ekonomisi adına ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle çalışmalarımızı, sektörün gelişmesini sağlayacak temeller üzerine kuruyoruz. Çalışmalarımızı çok özel şekilde sürdürüyor, güncel gelişmeleri yakından takip ediyor, yenilikçi teknolojiler kullanıyoruz. Böylelikle Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olan inşaat sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalıştığımız için çok daha kurumsal bir hizmet anlayışına sahip olduğumuzu söyleyebilirim."

SEKTÖR, ÇEŞİTLİ DÖNEMLERDE DÜŞÜŞE GEÇSE DE GENEL OLARAK SEKTÖRDE CANLANMA MEVCUT

Ülke ve dünyadaki gelişmelerin inşaat sektöründe dalgalanmalar oluşmasına sebebiyet verdiğini belirten Arif Tarım, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı: "İnşaat sektörü, özellikle son dönemlerde pandeminin olumsuz koşullarından etkilenerek bir düşüş yaşadı. Fakat normal yaşantıya dönüş, sektörün ivme kazanmasını sağladığını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra inşaat firmalarının bir kısmında yenilikçi çalışmaların olması da olumlu havanın oluşmasına doğrudan katkıda bulundu. Biz de çalışmalarımızı sektörün gelişmesi adına sürdürmekte ve yenilikçi projeler oluşturarak çalışmalarımızı kurumsal bir temel üzerinden sürdürmekteyiz. Bu husus, bizim için olduğu kadar ülke ekonomisi için de oldukça önemli."