BİM 2022-2023 okul malzemeleri geldi mi? BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM kalem, silgi, çanta aktüel kataloğu!

BİM 2022-2023 okul malzemeleri geldi mi? BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? soruları milyonlarca veli ve öğrenci tarafından sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılında okulların 12 Eylül'de açılacağını duyurdu. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürerken bir yandan da hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda veliler öğrencilerin okul ihtiyaçları için zincir marketlerin aktüel kataloğunu araştırmaya koyuldu. Peki BİM kalem, silgi, çanta aktüel kataloğu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?