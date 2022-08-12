Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.08.2022 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 08:05
    ABONE OL

    TOGG ne zaman çıkacak 2022? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan tarihi duyurdu!

    Türkiye, sanayi ve üretim alanında büyük adımlar atarken, ilk yerli araba özelliğini taşıyan TOGG hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklama yaptı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    TOGG ne zaman çıkacak 2022? Başkan Erdoğan tarihi duyurdu!

    Türkiye, sanayi ve üretim alanında büyük adımlar atarken, ilk yerli araba özelliğini taşıyan TOGG hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklama yaptı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!

    TARİH VERDİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada TOGG'un üretim sürecinin devam ettiğini belirti. 'TOGG ne zaman yollarda olacak?' sorusuna Erdoğan, "Üretim süreci TOGG'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp ondan sonra tabii ki keyfini beraberce tatmak. Bursa - Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı çalışmaları Temmuz 2020'de başlamıştı. Şu andaki durumda boya tesisi, gövde tesisi ile 1,6 km test pisti tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Gemlik'te 250 robot parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek." yanıtını verdi.

    KONSEPT OTOMOBİL OLDUKÇA YENİLİKÇİ

    AVM'de sergilenen konsept otomobili incelediğimizde öncelikle kaslı duruşu dikkatlerden kaçmıyor. Çift renk olarak tasarlanan otomobilde dikiz aynaları yerine kamera kullanılmış. Ön tampon ve difüzör tasarımı ise agresifliği ön plana çıkarırken çatık bakışlı LED farlar ön görünümü tamamlamış.

        DİREKSİZ ÜRETİLDİ

        Konsept otomobil alışılmışın dışında kapı açılımlarıyla direksiz olarak tasarlanmış. Orta direk bulunmayan konsept Togg'da kapı kilitleri en altta marşpiyel kısmına yerleştirilmiş.

        Kapı açmak için kol olmayan son teknoloji konsept otomobilde dokunmatik giriş bulunuyor. Kapıdaki küçük dokunmatik alana temas ederek kapıların açılması sağlanıyor.

        ULTRA PREMIUM İÇ TASARIM

        Otomobilin iç dizaynına bakıldığında ön konsolda boydan boya ekran sürücü ve yolcuyu karşılıyor. Tuş karmaşasından uzak, son teknoloji dokunmatik ekranlarla donatılan Togg'da alt kısımdaki ekrandan da otomobilin tüm fonksiyonları kontrol ediliyor. Elektrikli olmasından dolayı otomatik vitese sahip olan Togg'un vites kontrol ünitesi de orta kolçak kısmına konulandırılmış. Önde 2, arkada 2 tane olmak üzere tamamı elektrikli ve birbirinden bağımsız deri koltuklar premium havayı daha da hissettirir hale getirmiş. Yoğun olarak krem renk kullanılan iç tasarım ferahlık da sağlıyor.

        FARKLI DİREKSİYON TASARIMI

        Alışılmış yuvarlak direksiyondan uzaklaşan Togg, farklı bir tasarımla karşımıza çıktı. Sportifliği belirtmek için üst orta bölgesine çizgi konulan direksiyon 3 parçalı olarak üretildi. Fonksiyonel olan direksiyon sportif sürüş için ideal pozisyonları sağlıyor.

        JANTLARDA LALE DESENİ

        Alüminyum alaşımlı jantlara bakıldığında Togg'un simgelerinden olan lale deseni görülebiliyor. Çapı geniş, yanağı ince kullanılan lastiklerle de sportiflik had safhaya ulaştırılmış.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi TOGG ne zaman çıkacak 2022? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan tarihi duyurdu!
            SON DAKİKA