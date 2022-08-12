Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarım Kredi'de indirim tarihi belli oldu

Yükselen gıda fiyatları için yeni bir talimat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti.
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.
MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki hidroelektrik santral açılış töreninde Tarım ve Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde satılan ürünlerde indirim müjdesi vermişti.