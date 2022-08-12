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    • Ekonomi
    • 12.08.2022 12:59
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    • 12.08.2022 13:17
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    Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarım Kredi'de indirim tarihi belli oldu

    Son dakika haberine göre Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri'nde 33 temel tüketim ürününde 15 Ağustos'tan itibaren indirimli satış başlayacak. İndirim müjdesini Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada vermişti...

    İndirim tarihi belli oldu! 33 temel tüketim maddesi...

    Yükselen gıda fiyatları için yeni bir talimat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti.

    Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.



    MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
    Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki hidroelektrik santral açılış töreninde Tarım ve Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde satılan ürünlerde indirim müjdesi vermişti.

        Erdoğan konuşmasında, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

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