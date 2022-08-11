Otomobilde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlarda indirim var mı, olacak mı? ÖTV kalktı mı, kalkacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de hatalı uygulamaların önüne geçildi. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların bazı donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi.