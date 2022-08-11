Kalyon Holding ve International Holding Company'den stratejik iş birliği: Güneş enerjisi üretim kapasitesi iki katına çıkacak!

Kalyoncu, "Bu beraberlik, Kalyon Holding'in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacak. Kurumumuza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olan bu tarihi imza ile inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik alanlarda derinleşmeye ve gıda gibi yeni alanlara girmeye, holdingimizin ve Türkiye'nin bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandırmaya, ülkemize daha çok yatırım yaparak ekonomiye, büyümeye, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.