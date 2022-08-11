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    • Ekonomi
    • 11.08.2022 12:33
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    • 11.08.2022 12:33
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    Kalyon Holding ve International Holding Company'den stratejik iş birliği: Güneş enerjisi üretim kapasitesi iki katına çıkacak!

    Kalyon Holding, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile enerjide stratejik iş birliğine imza attığını bildirdi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, hisse devrinden elde edilecek tutarın Türkiye'ye kayda değer bir döviz girdisi sağlayacağına işaret ederek, bu gelirin sadece sözleşmeye konu olan Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi konumundaki Kalyon PV'nin halihazırda 1000 megavat olan üretim kapasitesinin 2000 megavata çıkarılmasıyla birlikte yeni güneş ve rüzgar enerjisi üretimi yatırımlarında kullanılacağını kaydetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kalyon Holding iş birliğini duyurdu: İki katına çıkacak!

    Kalyon Holding, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile enerjide stratejik iş birliğine imza attığını bildirdi.

    Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kalyon Holding'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen yatırım şirketlerinden ve Abu Dhabi Borsası'nda halka açık olan International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile enerji alanında stratejik iş birliğine gittiği belirtildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, International Energy Holding ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini devretme hususunda anlaştıklarını bildirdi.

        Kalyoncu, "Bu beraberlik, Kalyon Holding'in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacak. Kurumumuza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olan bu tarihi imza ile inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik alanlarda derinleşmeye ve gıda gibi yeni alanlara girmeye, holdingimizin ve Türkiye'nin bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandırmaya, ülkemize daha çok yatırım yaparak ekonomiye, büyümeye, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kalyoncu, hisse devrinden elde edilecek tutarın Türkiye'ye kayda değer bir döviz girdisi sağlayacağına işaret ederek, bu gelirin sadece sözleşmeye konu olan Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi konumundaki Kalyon PV'nin halihazırda 1000 megavat olan üretim kapasitesinin 2000 megavata çıkarılmasıyla birlikte yeni güneş ve rüzgar enerjisi üretimi yatırımlarında kullanılacağını kaydetti.

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