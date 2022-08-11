İşsizlere devletten nakit para! Hemen harekete geçin! 18 ve 55 yaşındakiler alıyor! Kimse bilmeyince, paralar kalıyor

İşsiz kimselerin bir mağduriyetle karşılaşmaması amacıyla iş başvurularında ve işe başlama sürecinde kullanılması amacıyla ödemeler yapılmaktadır. Sürecin problemsiz atlatılması amacı ön plandadır. Bu iki destek ödemesinin birtakım özel şartları bulunuyor. Bir ödeme yılda sadece bir kez ödenirken başka ödeme bir yıl içerisinde üç kez olarak alınabilmektedir. Sosyal yardım alıyor halde olan inşaların İŞKUR kapsamında işe yönlendirilmesi ve başlamaları halinde işe başlama destek ödemesi alınır.
18 ve 55 yaşındakiler alıyor!
18 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar bu parayı alıyorlar. Bu vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir değerlendirmesi ile İŞKUR'a yönlendirilirler. İŞKUR doğrultusundan bu kişilerin yapacakları iş görüşmeleri organize edilir. Bu kapsamda işe yerleşen vatandaşlara ise sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.
55 yaşından ufak olan ve on sekiz ve üstü yaş arasında vatandaşlar bu ödemelerden basitçe yararlanabilir. 2022 senesi destek uygulamaları kapsamında vatandaşlara yardım kapsamında mühim faydaları bulunmaktadır. İşe başlama prosedürlerinin daha basit ve süratli olmasını sağlamaktadır. Başvuruları kabul edilmiş olan vatandaşlar amacıyla şahsi bakım gereksinimleri ve yol parası gibi hususlar amacıyla devletten tek seferlik belli bir tutar alabilmek mümkündür.