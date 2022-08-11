İşsizlere devletten nakit para! Hemen harekete geçin! 18 ve 55 yaşındakiler alıyor! Kimse bilmeyince, paralar kalıyor

İşsiz kimselerin bir mağduriyetle karşılaşmaması amacıyla iş başvurularında ve işe başlama sürecinde kullanılması amacıyla ödemeler yapılmaktadır. Sürecin problemsiz atlatılması amacı ön plandadır. Bu iki destek ödemesinin birtakım özel şartları bulunuyor. Bir ödeme yılda sadece bir kez ödenirken başka ödeme bir yıl içerisinde üç kez olarak alınabilmektedir. Sosyal yardım alıyor halde olan inşaların İŞKUR kapsamında işe yönlendirilmesi ve başlamaları halinde işe başlama destek ödemesi alınır.