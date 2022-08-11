2. el otomobil ne zaman alınmalı? ÖTV'yi bekleyenler müjde! 2. el otomobil fiyatları düştü mü?

2. EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci ele yönelik talebin biraz yavaşladığını ifade eden Çalışkan, "Bu da fiyatlarda belli oranda bir düşüşü beraberinde getiriyor. Bakıldığında, temmuz ayı başından ağustos ayı başına kadar olan dönemde, pazarda ortalama yüzde 7 seviyesinde bir fiyat düşüşü gözlemlenmekte. Yüksek değişkenlik gösteren günümüz ekonomik şartları içerisinde, önümüzdeki çok yakın döneme ilişkin bir öngörüde bulunmak pek de kolay değil. Bununla birlikte şu anda özellikle satıcıların elinde daha önceki yüksek maliyetlerle oluşmuş stoklar da ne yazık ki fiyatların çok fazla düşmesine imkan vermeyecektir görüşündeyim." dedi.

Sıfır araç fiyatlarında kura bağlı artışın da devam ettiğine işaret eden Çalışkan, "Önümüzdeki dönemde stok birikimine bağlı olarak aşağı doğru birtakım fiyat hareketleri gerçekleşiyor gibi görünse de orta ve uzun vadede genel olarak makro ekonominin etkileriyle fiyatların tekrar yukarıya doğru gitme potansiyeli taşıdığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.