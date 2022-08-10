1 LT benzin, motorin TL oldu? 10-11 Ağustos benzine indirim var mı? Opet, Shell, BP, Total, Aytemiz güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

Güncel indirimli akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Arama motorlarında, "10 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin TL oldu? Sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!