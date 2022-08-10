1 LT benzin, motorin TL oldu? 10-11 Ağustos benzine indirim var mı? Opet, Shell, BP, Total, Aytemiz güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

Güncel indirimli akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Arama motorlarında, "10 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin TL oldu? Sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!
BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulanacak. Benzin ve LPG fiyatlarında indirim ya da zam beklenmiyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
10 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.06 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.41 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL