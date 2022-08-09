AZTEK halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? AZTEK hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Eşit mi, oransal mı?

AZTEK halka arz tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. AZTEK ne zaman işlem görecek? AZTEK hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Aztek halka arz başvuruları 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte konu hakkında merak edilenler!
AZTEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Aztek Teknoloji, 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında halka arz edilecek. Firma oransal dağıtım yöntemiyle talep toplayacak. Aztek Teknoloji halka arz sonuçlarının ise 15 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.
AZTEK TEKNOLOJİ HİSSE KODU VE HİSSE FİYATI
Aztek Teknoloji paylar için pay başına 10,90 TL'den talep toplanacak. Şirket'in mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL'ye yükselecek, 5 milyon TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları AZTEK hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek.