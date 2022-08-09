AZTEK halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? AZTEK hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Eşit mi, oransal mı?

AZTEK TEKNOLOJİ HİSSE KODU VE HİSSE FİYATI

Aztek Teknoloji paylar için pay başına 10,90 TL'den talep toplanacak. Şirket'in mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL'ye yükselecek, 5 milyon TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları AZTEK hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek.