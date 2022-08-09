Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanıyor. Peki, Ağustos 2022 Aile destek ödemeleri yattı mı? Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.