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    • Ekonomi
    • 09.08.2022 11:25
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    • 09.08.2022 11:25
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    Ağustos 2022 Aile destek ödemeleri yattı mı? Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek, ne anlama geliyor?

    Aile destek programı kapsamında ilk ödemeler 29 Temmuz'da yapıldı. Başvuru yapmayı düşünenler arama motorlarında, Aile destek başvuruları nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Ağustos 2022 Aile destek ödemeleri yattı mı? Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ağustos 2022 Aile destek ödemeleri yattı mı?

    Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanıyor. Peki, Ağustos 2022 Aile destek ödemeleri yattı mı? Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.

    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Ağustos 2022 Aile destek ödemeleri yattı mı? Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek, ne anlama geliyor?
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