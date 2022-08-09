Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.08.2022 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2022 16:07
    ABONE OL

    9-10 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    9-10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, Ağustos yaı evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    9-10 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası yatan iller hangisi? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Ekim ödemeleri bekleniyor. Bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. İşte, Ağustos ayı evde bakım maaşına dair merak edilenler!

    AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

    Evde bakım maaşlarının her ayın 15-31 tarihleri arasında illere göre hesaplara yattığı biliniyor. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının yattığı şehirler henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım maaşlarının sorgulama işlemleri SMS yolu ile de yapılabiliyor. Eğer evde bakım maaşınızı Ziraat Bankası aracılığıyla temin ediyorsanız BAKIYE yazıp, 4747 numarasına mesaj atarak maaşın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı yanında Bakanlık tarafından yaşlılık maaşı verildiği de biliniyor, yaşlılık maaşı halk içinde 65 yaş maaşı olarak biliniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

        Evde bakım maaşı alabilmek için evde bakılan kişinin yüzde 50 engeli yani ağır engelli olması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri gerekli sorgulamaları yaptıktan sonra bu durumu tespit ediyor ve sağlık kurulundan alınan rapor içinde ağır engelli kısmının yazması gerekiyor. Eğer engeli olan kişinin engeli yüzde 50 atında tespit edilirse evde bakım maaşı alınmıyor.

        Evde bakım maaşı verilirken ev içindeki kişi başına düşen gelirin aylık asgari ücretin net tutarından üçte iki kadar az olması gerekiyor. Evde bakım maaşı ile ilgili yapılan son değişikliklerde ise üvey akraba olup evde bakım sağlayan kişiler de evde bakım maaşı alabiliyorlar. Bu değişiklikle birlikte eğer kişi 18 yaşından küçükse engel oranına bakılmadan sağlık raporunda özel koşul veya çok özel koşul gerektirir cümlesi yer alıyorsa da evde bakım maaşı alınabiliyor.

        18 yaşından büyük olan kişilerin sağlık raporunda ise tam bağımlı ifadesinin yer alması gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Filonun en güçlüsü: Abdülhamid Han!
        Haberler Ekonomi 9-10 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
            SON DAKİKA