9-10 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası yatan iller hangisi? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Ekim ödemeleri bekleniyor. Bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. İşte, Ağustos ayı evde bakım maaşına dair merak edilenler!
AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Evde bakım maaşlarının her ayın 15-31 tarihleri arasında illere göre hesaplara yattığı biliniyor. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının yattığı şehirler henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.
Evde bakım maaşlarının sorgulama işlemleri SMS yolu ile de yapılabiliyor. Eğer evde bakım maaşınızı Ziraat Bankası aracılığıyla temin ediyorsanız BAKIYE yazıp, 4747 numarasına mesaj atarak maaşın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı yanında Bakanlık tarafından yaşlılık maaşı verildiği de biliniyor, yaşlılık maaşı halk içinde 65 yaş maaşı olarak biliniyor.