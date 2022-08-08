SGK-PTT-VGM ve İŞKUR'dan 3000 TL ile 15.000 TL arasında paranızı karşılıksız alın! Hemen e-devletten kontrol edin!

Devletten vatandaşlara yeni bir destek daha geldi! Kreş, yol, cenaze, doğum ve eğitim gibi pek çok vatandaşa yardım hedefiyle oluşturulmuş ödemeler yapılıyor. SGK içeriğinde oluşturulmuş olan ödemelerin birçoğu hak sahipleri doğrultusundan alınmamış ya da unutulmuş durumda. Unutulduğu ya da alınmadığı amacıyla aracı kurumlarda ödenekler bekletiliyor durumdadır.
Hangi Yardımlar Var?
Aracı kurumlarda bekletilen ödenekler kapsamında yeni doğum yapmış olan vatandaşlara tanınmış ödenekler ile birlikte yaşlı, kadın, erkek, hasta ve ailelere oluşturulan pek çok ödenek bulunuyor. Bu ödemeler alınmadığı amacıyla hesaplarda bekletiliyor. Her yıl oluşturulan bu yardımlardan pek çok vatandaş habersizdir. Habersiz oldukları amacıyla ödeneklerini hesaplarından alamıyorlar.
Devletin yapmış bulunduğu yardımlar arasında tespit edilen cenaze yardımı ile emzirme yardımı, diş ödemeleri, ilaç ödemeleri ve yol yardımları vatandaşlar doğrultusundan tanınmıyor durumdadır. SGK kapsamında rastgele bir yardımınız olup olmadığını yalın bir şekilde e-devletinize girerek öğrenebilirsiniz.