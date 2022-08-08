SGK-PTT-VGM ve İŞKUR'dan 3000 TL ile 15.000 TL arasında paranızı karşılıksız alın! Hemen e-devletten kontrol edin!

Devletten vatandaşlara yeni bir destek daha geldi! Kreş, yol, cenaze, doğum ve eğitim gibi pek çok vatandaşa yardım hedefiyle oluşturulmuş ödemeler yapılıyor. SGK içeriğinde oluşturulmuş olan ödemelerin birçoğu hak sahipleri doğrultusundan alınmamış ya da unutulmuş durumda. Unutulduğu ya da alınmadığı amacıyla aracı kurumlarda ödenekler bekletiliyor durumdadır.