Kamuran Akbay: Türkiye ekonomisine ve istihdamına projelerimizle katkı sağlıyoruz

Gerek yarattığı katma değer gerekse de istihdama katkısı açısından ekonomik büyümenin lokomotif sektörü olarak bilinen yapı ve inşaat sektörünün önde gelen ismi Kamuran Akbay, 20 yılı geride bıraktığı meslek hayatında, edindiği tecrübelerle birbirinden başarılı projeleri insanların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Memleketi Ağrı'nın yanı sıra özellikle İstanbul ve Kocaeli halkı ile bölgeye; konut, arsa, ticari arsa ve büyük çaplı projelerin yönetimi, satışı ve kiralaması gibi birçok konuda hizmet veren Akbay, başarılı projeleriyle gönülleri kazanıyor.

Tüm insanlara, 'rahat ve huzurlu yaşam' imkanı sunma amacıyla başlattığı projelerinde mimari çizimlerini de en ince detayına kadar kendisi hazırlayan Akbay, her anlamda sektörünün en üst noktasını temsil ederken, vatandaşlardan aldığı güven ve istekle siyasi arenada da boy göstermeye hazırlanıyor.

Yurt içi ve yurt dışında 5 bin 500'ü aşan muhteşem bir rakamla konut ve iş yerini, başarıyla tamamladığı 17 kamu ihalesi ile taçlandırarak adeta esere dönüştüren Akbay, yapımı devam eden ve yeni başlattığı projelerle alanının öncüsü oluyor.

Akbay, eğitim başta olmak üzere sokak hayvanlarına yardım gibi sosyal sorumluluk projelerinde de en güçlü şekilde sorumluluk alırken, tüm toplumu iş birliği kurmaya sevk ediyor.

Görenlerin hayran kaldığı Happylifehomes, Tuzlapark , Kamuran Akbay Villaları , iş merkezi ve ve tekli konut projeleri ile alanındaki iddiasını sürdüren Akbay, hedeflerini, projelerini ve Türkiye'de inşaat sektöründe gelinen son noktayı anlattı.

"UZUN BİR DÖNEMDEN BU YANA İNŞAAT SEKTÖRÜ HİZMETİNDEYİM"

Eğitim ve öğretim hayatını başarıyla tamamlamasının ardından ticarete atıldığını anlatan Kamuran Akbay, uzun yıllardan bu yana inşaat sektörü içerisinde olduğunu belirterek, "Ben, mimar ve müteahhit Kamuran Akbay. Ağrı Patnos'da 30 Nisan 1981 yılında dünyaya geldim. Eğitim hayatımın temellerini oluşturan ilk ve ortaöğretim sürecimi Ağrı'nın Tutak ilçesinde tamamladıktan sonra, Van Erciş Anadolu Lisesi'nde lise öğrenimi gördüm. Üniversite eğitimim için gittiğim Sakarya'da, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldum. Akabinde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü bitirmemin ardından yine İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldım. Bugün evli ve üç babası bir iş insanı olarak tanınmamın yanı sıra eğitimin bitmesi üzerine bir yandan da ticaretle ilgilenmeye başladım. Uzun bir dönemden bu yana inşaat sektörü hizmetindeyim. Kamuran Akbay Şirketler Grubu'nun onursal ve yönetim kurulu başkanı olarak hizmet vermekteyim" dedi.

"İNŞAAT, SEKTÖRÜ ÜLKEMİZ EKONOMİSİNİN EN ÖNEMLİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİDİR"

İnşaat sektörünün birçok bakımdan Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu ve katma değer ile yarattığı istihdamla her geçen gün daha önemli hale geldiğini söyledi. Akbay, sözlerine şu şekilde devam etti, "İnşaat sektörü; çağdaş standartlarla bezenmiş, ulusal stratejik hedefler doğrultusunda sürekliliği olan, dengeli ve planlı bir şekilde geliştirilmesi gereken, uluslararası rekabet gücü yüksek, ekonomik ve toplumsal verimliliği olması gereken bir sektördür. Gerek yarattığı katma değer açısından, gerekse yarattığı istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin önemli sektörlerinden biridir."

"20 YILDA 5 BİN 500'DEN FAZLA KONUT VE İŞ YERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

Hayata geçirdiği bütün projelerde halka hizmeti ön planda tutarak, köprü ve konut projelerinin yanı sıra turizm ve gıda sektörlerinde de gördüğü eksiklikleri gidermek adına adımlar attığını anlatan Akbay, profesyonelliğin disiplinli ve iddialı olmaktan geçtiğine inandığını aktardı. Başarılarla tanınmasının kendini daha aktif hale getirdiğine vurgu yapan Kamuran Akbay, sözlerine şu şekilde devam etti, "Çalışmalarımda halka hizmet etmeyi ön planda tutarak, köprü ve konut projelerinin yanında turizm ve gıda sektörlerinde de gördüğüm eksikliklerini gidermeye yönelik adımlar atmaya devam ediyorum. 20 yılı aşkın bir süredir konut, iş yeri projelerinin yanı sıra onlarca kamu ihalesinde yer almış biri olarak, profesyonelliğin disiplinli ve iddialı olmaktan geçtiğine inanıyorum. Türkiye'nin merkezi bölgelerindeki çalışmalarımı profesyonel şekilde sürdürürken hem iş hem toplum alanında en iyi adımlarla ilerlemeye özen göstermekteyim. Yaptığım projelerle tanınmamla beraber çalışmalarımı her anlamda daha aktif bir şekilde sürdürmekten yanayım."

"SAHİP OLDUĞUMUZ TÜM TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİMİNİ EN DOĞRU ŞEKİLDE KULLANIYORUZ"

Tüm projelerinde krizleri fırsata çevirmeye yönelik prensiplerle durmadan ilerlemeye odaklandığını ve topluma katkı sağlayacak projeleri sürekli yenilediklerini belirten Akbay, "Kamu alanında yürüttüğüm projelerin tümünde, geniş bir iş potansiyeliyle ilerlerken krizleri fırsata çevirmeye yönelik prensiplerle durmadan ilerlemeye odaklıyım. Projelerin başlangıç çizgisinden sonuca ulaşıp tamamlanmasına kadar geçen süreçte beklentilerin dışına çıkmadan hareket etmeye önem veriyorum. Sahip olduğum, Kamuran Akbay Şirket Grubu olarak sahip olduğumuz tüm tecrübe ve bilgi birikimini en doğru şekilde kullanarak memnuniyetten ödün vermediğimizi gösteriyoruz. Hem şahsa hem topluma olan hassasiyetlerimle, dönemin ihtiyaçlarının karşılanmasından yanayım. Bu yüzden topluma katkı sağlayacak projelerimizi sürekli olarak yenilemeye ve sahaya en iyi halimizle çıkmaya özen gösteriyorum. Topluma verdiğimiz değerin, kalıcı detaylarla görünmesini ve sürekli olarak var olmasını hedeflemekteyim. Bu yüzden özellikle kaliteye önem vererek tüm çalışmalarımızda, projelerimizde profesyonellikle ilerleme düşüncesi içerisindeyim" şeklinde konuştu.

"SERMAYE VE DÜRÜSTLÜK DENGESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KORUMAKTAN YANAYIM"

Sektörde faaliyet gösterirken çevre ve insana verilen değerin önemli olduğuna da vurgu yapan Akbay, sermayenin korunması ve dürüstlüğe dikkat çekerek, "Çevreye ve insana değer verilmesi gerektiğinin bilincinde bir iş insanı olarak, geleceğimizin, gelecek nesilde olduğunu biliyor, çalışmalarımı geleceğin yetişkinlerine katkı sağlayacak şekilde sürdürmeye özen gösteriyorum. Milletimizin insanına saygılı, emekçisine destekçi olarak sermaye ve dürüstlük dengesini en iyi şekilde korumaktan yanayım" ifadelerini kullandı.

"GÜVEN VE İTİBARIMIZI KORUYARAK İNSANLARIMIZI MUTLU EDİYORUZ"

Tüm çalışmalarda ve özellikle sosyal sorumluluk projelerinde hedeflenenin daha üstünde başarı sağlamanın kendisi için önemli olduğunun altını çizen Akbay, güven ve itibarın önemini vurguladı. Akbay, "Hem çalışmalarımızda hem de sosyal sorumluluk projelerimizde çeşitli dallarda, ortaya atılanın üstünde bir başarı sağlamak benim için oldukça önemli. Bu yüzden şimdilerde ülkenin en önemli iş insanlarından biri olarak, halkın ne denli değerli olduğunun bilincinde hareket ediyorum. Kamuran Akbay Şirket Grubu adı altında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerinde ek yatırımlar ve mükemmeliyete odaklı bir sonuç almaya gayret ediyorum. İnsanları mutlu etmek bana mutluluk ve çalışma azmi veriyor. Yaptığımız her daireyi kendim ikamet edecekmiş gibi düşünerek imal ediyor, en iyisini, en kalitelisini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu titizliğim devam edecek. Vatandaşların memnuniyeti, duaları iş aşkımı kamçılıyor. Kaliteden ödün vermeden, modern mimariyi çağdaş görsellikle buluşturuyoruz. Bu denli ilgi görmemizin, konutlarımızın henüz temelden satışa başlamasının sebebi de budur. Ve tabi ki en önemli unsur; elde ettiğimiz güven ve itibar" açıklamalarında bulundu.

"ÜLKEMİZİN EKONOMİSİ VE İSTİHDAMINA KATKI SAĞLADIĞIM İÇİN GURURLUYUM"

En iyi hizmet garantisiyle halkın taleplerini karşıladıklarını dile getiren Akbay, Türkiye'nin kalkınmasına destek olmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, "Ulusal ve uluslararası sistemlerin her birine hâkim, kendi alanında en iyi hizmet garantisini vererek uzun yıllardan bu yana halkın taleplerini karşılamayı başardık. Bundan ötürü şirketimizin stratejik ve organizasyonel yapısının çok daha büyük başarılara uzanacağının garantisini vermekteyiz. Şahsım ve şirketim adına, özellikle ülkemizin kalkınmasına destek olmanın, her yeni başarıda toplum için daha güzel bir işe girişmiş olmanın gururuna sahibim. Standartların dışına çıkmayı, halkın refahı, personellerimizin başarısı ve güzel ülkemizin gücünün bir yansıması olarak kendime bir borç bilirim. Çok daha üstün performansla global sahada kendimizi yenilemeye, işimize konsantre şekilde odaklandık. Ülkemizin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlama amacıyla, halkımızın, devletimizin yararına çalışmaktayız. Güven, kalite ve hizmet anlayışımızdan taviz vermeden çalışmalarımıza devam edecek, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde ülkemize artı değerler kazandırarak, insanlarımızın teveccühüyle küresel bir marka olacağız" dedi.

HAYIR YATIRIMLARIYLA DA GÖNÜLLERİ KAZANIYOR

Öte yandan Gebze'de yaptığı hayır hizmetleriyle de vatandaşların gönüllerine yerleşen ve takdir gören Kamuran Akbay, Yavuz Selim Mahallesi'nde Eyüp Cami ve Kur'an Kursu'nu müminlere kazandırdı. 3 katlı inşa edilen Cami ve Kur'an Kursu yaklaşık 4,5 Milyon TL'ye mal olurken, vatandaşların da destek verdiği caminin inşaatına Kamuran Akbay tek başına 3 Milyon TL ile destekte bulundu.

AKBAY, 5 İLDE BAŞLATTIĞI EĞİTİM SEFERBERLİĞİYLE TAKDİR TOPLUYOR

Çalışmalarıyla halk tarafından sevilen, sosyal sorumluluk projeleriyle de taraflı tarafsız bütün kesimlerin takdirini kazanan Kamuran Akbay, eğitime destek projeleriyle de adından söz ettiriyor.

Memleketi Ağrı başta olmak üzere 5 farklı ilde başlattığı 'Eğitim Seferberliği' ile öğrencilerin yanında olan Akbay, 'Bu çağda en büyük savaş eğitimle olur' düşüncesiyle eğitime destek verecek. İş insanlarını da yemekte bir araya getirerek topyekûn bir 'Eğitim Seferberliği' başlatmayı hedefleyen Akbay, üstlendiği sorumluluk duygusuyla gençlerin geleceğini şekillendirecek.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMUYOR

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla hem doğayı koruyan hem de ekosistem içerisindeki canlıların yaşam sürdürülebilirliğine destek veren Akbay, sıcak havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için çeşitli noktalara su ve mama kapları yerleştiriyor. Bu konudaki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Akbay, ""Dünyamızdaki bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun farkındayız. Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerinin korunması için çalışıyoruz. Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına bu projeye imza attık. Bu tür projelerin sayıca fazlalaşması doğal yaşamın korunması açısından umut verici. Çalışmalarımız sadece yaz ayları için değil, kış aylarında da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızın imdadına yetişecek. Bu proje kapsamında sokak hayvanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve bu sıcak günlerde onlara su ve mama sunarak, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Özellikle projelerimizle hizmet verdiğimiz bölgede yaşayan sokak hayvanlarına yardımcı olurken, bölgemizdeki çocuklara ve yetişkinlere de hayvan sevgisini aşılamayı görev ediniyoruz" dedi.

TAMAMLANAN, DEVAM EDEN VE YENİ PROJELERİYLE ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Özellikle projeleri ve eğitime destekleriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini alan Akbay, ödüle de doymuyor. Gebze-Tuzla başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli bölgesinin sevilen ve sayılan iş insanlarından biri olan Akbay, yurt içi ve yurt dışı kamu ihalelerinin yanı sıra toplu konut projeleriyle de ödüller kazanıyor. Projelerde verdiği güvenle insanların takdirini kazanırken, sosyal sorumluluk projeleriyle de Sivil Toplum Kuruluşları'nın dikkatini çeken Akbay, siyasi partiler başta olmak üzere STK'lar tarafından da çeşitli plaketlerle ödüllendiriliyor. Akbay son olarak ise İstanbul'da düzenlenen Yılın İş Adamları Töreni'nde 'En başarılı mimar' ile 'En başarılı ve en güvenilir iş adamı ve firması' ödülüne layık görüldü.

Aldığı ödüllerle ilgili de konuşan Akbay, "İşimiz insanlığa faydalı ve değerli olanları vermek. Yüce Rabbim, emeklerimizin karşılığını çok şükür bizlere veriyor. Benim prensibim belli, sürekli üretmek üretmek, ürettiğimin karşılığında aldığımı paylaşmak. Biz öyle gördük, öyle öğrendik. İnancımız ve ahlakımız bunu bize öğretti. Bundan sonrada hep öyle olacak" dedi.

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