Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Aztek Teknoloji'nin halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? AZTEK Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...
AZTEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Aztek Teknoloji halka arz tarihleri 10-11-12 Ağustos 2022 (Çarşamba - Perşembe - Cuma) olarak belirlendi.
AZTEK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?
1 TL nominal değerli payın fiyatı 10,90 TL.