Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.08.2022 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2022 10:58
    ABONE OL

    Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? AZTEK Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...

    Aztek halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? AZTEK Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...

    takvim.com.tr
    Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Aztek Teknoloji'nin halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? AZTEK Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...

    AZTEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Aztek Teknoloji halka arz tarihleri 10-11-12 Ağustos 2022 (Çarşamba - Perşembe - Cuma) olarak belirlendi.

    AZTEK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

    1 TL nominal değerli payın fiyatı 10,90 TL.

        AZTEK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Aztek Teknoloji halka arz oransal dağıtım yöntemniyle talep toplayacak.

        AZTEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

        QNB Finans Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda, 25.000.000 pay için 3 işlem günü süreyle talep toplanacak.

        Şirket payları, #AZTEK kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Aztek Teknoloji Ürünleri'nin 25.000.000 adet payı satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 272.500.000 TL'ye ulaşacak. Resmi olarak halka arz sonuçlarının 15 Ağustos'ta açıklanması öngörülüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mafya bozuntusunun ifadesi ortaya çıktı
        Haberler Ekonomi Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? AZTEK Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...
            SON DAKİKA