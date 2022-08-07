Bankalar promosyon yarışını hızlandırdı fakat bazı kelime oyunları yanılmalara yol açabilir

Emekli maaşlarının yıllık 400 milyar lirayı bulması özel bankaların iştahını kabarttı. Bu maaşları ödemek için promosyon rekabeti başlatan bankalar rakamı 7 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Ancak bu paralar karşılığında emeklilerin bankanın ürünlerini kullanması şartı da getiriliyor. Yani kredi kartı alması, kredi çekmesi gibi şartlar öne konuluyor. Emekliler yüksek promosyonun cazibesine kapıldığında ise bu şartları kabul ettiğinden uzun süre bankasını değiştiremiyor.



ŞART SADECE 3 YIL

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin. 3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir. 3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.



BANKAYA DİKKAT

Banka seçerken sizin uygulamalarını bildiğiniz şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları bol olan bankalar önceliğiniz olsun. Bunun dışında bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarından size en uygun olana da bakabilirsiniz. Ancak seçim yaparken size sunulan teklifleri mutlaka iyi incelemeniz gerekir. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de çok sayıda şart koşuluyor.

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