TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 2.500-3.000 ve 5.000 TL yatmış olabilir! Kontrol ederek para sorgulaması yapın!

Devlet doğrultusundan bir çok sosyal yardım yapılmaktadır. Bunlardan en çok tanınan ve bir çok vatandaşın faydalanmış bulunduğu çocuk yardımı 1600 TL'yi geçmiş durumdadır. Çocuk sahibi ailelere çocuk başına net tutar seviyesi hesaplanarak verilmektedir. Faydalanmak amacıyla alakalı başvurunun dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.