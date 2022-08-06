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    • Ekonomi
    • 06.08.2022 15:56
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    • 06.08.2022 15:59
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    TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 2.500-3.000 ve 5.000 TL yatmış olabilir! Kontrol ederek para sorgulaması yapın!

    Devlet doğrultusundan oluşturulan sosyal yardımlara pandemi döneminde hepimiz tanık olduk. İhtiyaç sahiplerine yönelik oluşturulan yardımlardan pek çok yararlandı. Akıllara pandemi yadım parası hala veriliyor mu sorusu gelmekte. Maalesef pandemi destek ücreti programı devam etmiyor. Ancak devlet doğrultusundan ödenen 45 e yakın tanınan sosyal destek paketi mevcut. İhtiyaç sahiplerinin hesabına yatırılan bu ücretlerden alakalı vatandaşlar faydalanabilir.

    takvim.com.tr
    Hesabınıza 2.500-3.000 ve 5.000 TL yatmış olabilir! Hemen sorgulayın!

    Devlet doğrultusundan bir çok sosyal yardım yapılmaktadır. Bunlardan en çok tanınan ve bir çok vatandaşın faydalanmış bulunduğu çocuk yardımı 1600 TL'yi geçmiş durumdadır. Çocuk sahibi ailelere çocuk başına net tutar seviyesi hesaplanarak verilmektedir. Faydalanmak amacıyla alakalı başvurunun dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

    Bir başka sosyal yardım olarak engelli bireylere yönelik bakım ücreti ödenmektedir. Aylık 2500 TL'yi geride bıraktığımız sosyal yardımdan yalnızca birinci dereceden engelli yakını faydalanabilmektedir.

    Burada yardımlardan faydalanmayı istiyorsanız kesinlikle kapsamlı bir araştırma sürecini yakından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bugünkü koşullarında pek çok kurum ve kuruluşun yardım dağıttığı biliniyor. Burada makul şartlarda yardım almak amacıyla kesinlikle sosyal yardımların ön koşullarını karşılıyor olmanız gerekiyor.

        Devlet doğrultusundan yalnızca özel durum sahiplerine yönelik ödemeler yapılmaktadır. Güncel halde gelir beyanından bulunarak düzenli bir gelire sahip olmadığını ve çalışamayacak halde olduklarını kanıtlayan vatandaşlara devlet doğrultusundan ödeme yapılır.

        İlgili ödemelerin uygulanabilmesi amacıyla aile ve sosyal hizmetler bakanlığına dilekçe ile ibrazda bulunulması gerekmektedir. Gerekli teftiş gerçekleştirdikten sonra ödeme yapılmaya başlanır.

        TC Kimlik İle Sorgulama Yapma?

        E devlet üzerinden bir çok durum ile alakalı bilgi edinilebilir. Herhangi bir ücret ödemesi yapıldığı vakit alakalı kurum doğrultusundan telefonunuza SMS olarak bilgilendirme yapılır. E devletten sorgulama gerçekleştirmek amacıyla sosyal yardım verileri sorgulama başlığına giriş yapılmalıdır. Birey rastgele bir sosyal yardım alıyorsa ve ödemesi yapıldıysa veriler orada görünmektedir.

            Herhangi bir sosyal yardım almayan vatandaşlarda bu ekranda yardım yoktur ibaresi yer almaktadır. Sosyal yardım hizmetlerinden fakat yardım etmeye muhtaç vatandaşlar ücret alabilmektedir.
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            Haberler Ekonomi TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 2.500-3.000 ve 5.000 TL yatmış olabilir! Kontrol ederek para sorgulaması yapın!
                SON DAKİKA