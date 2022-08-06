TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 2.500-3.000 ve 5.000 TL yatmış olabilir! Kontrol ederek para sorgulaması yapın!

Devlet doğrultusundan bir çok sosyal yardım yapılmaktadır. Bunlardan en çok tanınan ve bir çok vatandaşın faydalanmış bulunduğu çocuk yardımı 1600 TL'yi geçmiş durumdadır. Çocuk sahibi ailelere çocuk başına net tutar seviyesi hesaplanarak verilmektedir. Faydalanmak amacıyla alakalı başvurunun dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.
Bir başka sosyal yardım olarak engelli bireylere yönelik bakım ücreti ödenmektedir. Aylık 2500 TL'yi geride bıraktığımız sosyal yardımdan yalnızca birinci dereceden engelli yakını faydalanabilmektedir.
Burada yardımlardan faydalanmayı istiyorsanız kesinlikle kapsamlı bir araştırma sürecini yakından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bugünkü koşullarında pek çok kurum ve kuruluşun yardım dağıttığı biliniyor. Burada makul şartlarda yardım almak amacıyla kesinlikle sosyal yardımların ön koşullarını karşılıyor olmanız gerekiyor.