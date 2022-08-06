TMO Fındık alım fiyatı belli oldu mu 2022? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Fındıkta bu yıl rekoltede yüzde 12 artış bekleniyor. Peki fındık alım fiyatları ne kadar olacak? Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler!