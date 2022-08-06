TMO Fındık alım fiyatı belli oldu mu 2022? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Fındıkta bu yıl rekoltede yüzde 12 artış bekleniyor. Peki fındık alım fiyatları ne kadar olacak? Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler!
FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 ürünü fındık alım fiyatı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesi tahminini açıkladı:
"2022 yılı fındık rekoltesi 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir"