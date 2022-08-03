Karşılıksız olarak 100 bin TL ve 400 bin TL ödenecek! Hibe desteği başvuru şartları açıklandı

Geliştirdiği projeler ve sunmuş olduğu istihdam olanakları ile vatandaşlar doğrultusundan sıklık ile takip edilen kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, yeni dönemde çoğalan enerji fiyatlarına rağmen KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte KOSGEB'in geri ödemesiz nakit hizmetine dair ayrıntılar…
KOSGEB'ten Hibe Desteği!
Yıllardır hem girişimci vatandaşlara hem de KOBİ'lere sunmuş bulunduğu nakit hizmetleri ve başka istihdam projeleri sayesinden yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olarak karşımıza çıkan KOSGEB, yeni dönemde de hizmetlerine sürat kesmeden devam ediyor. Mevcut programlarının kapsamını genişletmenin yanı sıra yeni projelerle de gündeme gelen KOSGEB, bu tarafta yeni bir destek paketi daha geliştirdiğini açıkladı. Kurum, KOBİ'leri içine alan yeni hizmetinin bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
KOSGEB, yeni dönemde kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm başlığı altında sergiledikleri performansları teşhis etmek ve netice olarak da alakalı başlık dahilinde KOBİ'lerin gereksinimlerine karşılık vermek hedefi ile Yeşil Dönüşüm Destek Paketi'nin geliştirdiğini açıkladı. KOSGEB doğrultusundan duyurulmuş olan destek paketi kapsamında, alakalı şartları gerçekleştiren bütün KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmetinin sunulacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.