Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden? İşte biyografisi ve hayatı...

Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Sıcak gelişmenin ardından Aygün hakkında bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte biyografisi ve hayatı...