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    • Ekonomi
    • 03.08.2022 12:53
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    • 03.08.2022 12:53
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    Emekliler bunu bekliyordu! 500 TL, 625 TL, 750 TL ve 5.000 TL hesaplara anında yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz!

    Halk Bankası, tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emekli vatandaşlara, destek olacağını açıkladı. Banka, ilgili geri ödemesiz ve düşük faizli kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Halk Bankası doğrultusundan duyurulmuş olan Emekli Mini Kredi Kampanyası'nın ayrıntılarına göre söz hususu hizmetten azami olarak 5 bin TL'ye kadar nakit desteğinin alınabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,58 olarak belirledi.

    takvim.com.tr
    Emekliler bunu bekliyordu! 500 TL, 625 TL, 750 TL ve 5.000 TL hesaplara anında yatıyor!

    Halk Bankası, emekli müşterileri amacıyla hem düşük faizli kredi hizmeti hem de geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı. Halk Bankası'nın sahip olunan emekli müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu ilk kredi kampanyası "Emekli Mini Kredi" ismi ile başvurulara açıldı. Banka, alakalı hizmetinden sadece emekli müşterilerinin yararlanabileceğini söyleyerek ayrıntıları paylaştı.

    Halk Bankası doğrultusundan duyurulmuş olan Emekli Mini Kredi Kampanyası'nın ayrıntılarına göre söz hususu hizmetten azami olarak 5 bin TL'ye kadar nakit desteğinin alınabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,58 olarak belirledi. 27,5 TL tutarında tahsis ücreti alınan kampanya kapsamında ödenecek olan aylık taksit tutarı, 195,38 TL olarak hesaplandı.

    Halk Bankası Mutlu Emekli Kredisi

    Halk Bankası'nın sahip olunan emekli müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu ikinci kredi kampanyası "Mutlu Emekli Kredisi" ismi ile başvurulara açıldı. Yalnızca emekli müşteriler amacıyla geçerli olan kredi kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.

        Halk Bankası doğrultusundan duyurulmuş olan Mutlu Emekli Kredi Kampanyası'nın ayrıntılarına göre söz hususu hizmetten azami olarak 100 bin TL'ye kadar nakit desteğinin alınabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. Bankanın yüzde 1,55 faiz oranında başlattığı söz hususu hizmetinin azami vade adedi ise 36 ay olarak belirlendi.

        Halk Bankası, geliştirmiş bulunduğu Mutlu Emekli Kredi Kampanyası'nın misal hesaplama tablosunu yayınladı. Söz hususu tablo şu şekilde oluşturuldu:

        · Kredi tutarı: 25 bin TL
        · Faiz oranı: Yüzde 1,55
        · Kredi tahsis ücreti: 137,5 TL
        · Vade adedi: 36 ay
        · Aylık taksit tutarı: 971,90 TL

        Halk Bankası Emekli Nakit Hizmeti

        Halk Bankası'nın emekli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu nakit hizmeti "promosyon kampanyası" ismi ile başvurulara açıldı. Bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ve banka şubeleri aracılığı ile erişime açmış bulunduğu hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.

            Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan yeni promosyon kampanyasından faydalanabilmek amacıyla emekli maaşı hesabının bankaya taşınması ve alakalı hesabın 3 sene süresince bankada kalacağına dair taahhüt verilmesi şartları getirildi. Banka, bu şartları gerçekleştiren yeni müşterilerine ödeyecek bulunduğu nakit tutarlarını, şu şekilde belirledi:

            · Emekli maaşı 1.500 TL'den daha düşük olanlara: 500 TL
            · Emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olanlara: 625 TL
            · Emekli maaşı 2.500 TL'den daha yüksek olanlara: 750 TL
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            Haberler Ekonomi Emekliler bunu bekliyordu! 500 TL, 625 TL, 750 TL ve 5.000 TL hesaplara anında yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz!
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