Emekliler bunu bekliyordu! 500 TL, 625 TL, 750 TL ve 5.000 TL hesaplara anında yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz!

Halk Bankası, emekli müşterileri amacıyla hem düşük faizli kredi hizmeti hem de geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı. Halk Bankası'nın sahip olunan emekli müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu ilk kredi kampanyası "Emekli Mini Kredi" ismi ile başvurulara açıldı. Banka, alakalı hizmetinden sadece emekli müşterilerinin yararlanabileceğini söyleyerek ayrıntıları paylaştı.
Halk Bankası doğrultusundan duyurulmuş olan Emekli Mini Kredi Kampanyası'nın ayrıntılarına göre söz hususu hizmetten azami olarak 5 bin TL'ye kadar nakit desteğinin alınabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,58 olarak belirledi. 27,5 TL tutarında tahsis ücreti alınan kampanya kapsamında ödenecek olan aylık taksit tutarı, 195,38 TL olarak hesaplandı.
Halk Bankası Mutlu Emekli Kredisi
Halk Bankası'nın sahip olunan emekli müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu ikinci kredi kampanyası "Mutlu Emekli Kredisi" ismi ile başvurulara açıldı. Yalnızca emekli müşteriler amacıyla geçerli olan kredi kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.