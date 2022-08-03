Emekliler bunu bekliyordu! 500 TL, 625 TL, 750 TL ve 5.000 TL hesaplara anında yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz!

Halk Bankası doğrultusundan duyurulmuş olan Emekli Mini Kredi Kampanyası'nın ayrıntılarına göre söz hususu hizmetten azami olarak 5 bin TL'ye kadar nakit desteğinin alınabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,58 olarak belirledi. 27,5 TL tutarında tahsis ücreti alınan kampanya kapsamında ödenecek olan aylık taksit tutarı, 195,38 TL olarak hesaplandı.