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    • Ekonomi
    • 03.08.2022 08:08
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    • 03.08.2022 08:08
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    Aile destek ödemesi yattı mı? e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı! Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek?

    Aile Destek Programı başvurusunu yapan vatandaşlar merakla başvuru sonuçları ve ödeme tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek? Aile destek programı başvuru sonuçlarıne nereden bakılır? Aile destek ödemesi yattı mı? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı!

    Aile Destek Programı başvurusunu yapan vatandaşlar merakla başvuru sonuçları ve ödeme tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek? Aile destek programı başvuru sonuçlarıne nereden bakılır? Aile destek ödemesi yattı mı? İşte tüm detaylar!

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Aile Destek Programı başvuru sonuçları başvuruların değerlendirilmesine göre belli oluyor.

    Vatandaşların e-devlet üzerinden yaptığı başvuru sırasında verdiği bilgiler ilgili kurumlar tarından teyit ediliyor ve kişinin ihtiyaç sahibi olduğu da böylelikle tespit edilmiş oluyor.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

    Aile Destek Programı başvuru sonuçları yine e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

        AİLE DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

        Adresi yurtdışında olanlar,

        Adres gizliliği kararı olanlar,

        18 yaşından küçük olanlar,

        T.C. Vatandaşlığı olmayanlar

        Son 15 gün içerisinde hanesinde herhangi bir Sosyal Yardım Başvurusu bulunanların e-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

        AİLE DESTEK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek aile destek paralarının ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Kurban Bayramı'nın 9 Temmuz Cumartesi günü başladığı göz önüne alındığında ödemelerin bu hafta içi yapılması bekleniyor.

        NE KADAR PARA VERİLECEK?

        Hane başına 450 TL ile 600 TL arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 TL ila 7 bin 200 TL arasında destek verilmiş olacak.
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        Haberler Ekonomi Aile destek ödemesi yattı mı? e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı! Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek?
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