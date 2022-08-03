Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç? 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE hesabı!

Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç sorusu sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ev, iş yeri, dükkan sahipleri ve kiracıları bugün açıklanacak olan TÜİK Temmuz enflasyon oranına kitlendi. Bilindiği üzere son aylarda enflasyon oranlarının yükselmesiyle yeni kira düzenlemesi getirilmişti. Böylelikle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Peki 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
AĞUSTOS AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ?
Ağustos ayı kira artış oranı henüz duyurulmadı. TÜİK tarafından Temmuz ayı enflasyon oranları az sonra açıklanacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
KİRA DÜZENLEMESİ
11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.
Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor.