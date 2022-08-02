Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme il dışı atama sonuçları! 2 Ağustos Sağlık Bakanlığı ATAMA TAYİN KURASI CANLI YAYIN Youtube! yhgm.saglik.gov.tr

AİLE BİRLİĞİ (EŞ DURUMU) TAYİNLERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

Yapılan değişiklikte, eş durumu mazareti tayinlerinde yapılan düzenlemeler şu şekildedir.

Sağlık Bakanlığında çalışan memur, daha önce sözleşmeli eşinden dolayı nakil isteyemiyordu. Bu engel "kamu personeli" ifadesiyle kaldırılmıştır. Dolayısıyla kurum içinde memur eş, sözleşmeli eşten dolayı nakil isteyebilecek. Aile Birliği mazeretine istinaden yapılacak tayinlerde usul ve esaslar bu yönetmeliğe göre düzenlenmiştir.

Tayinlerdeki kıdem sıralaması ise değişmiştir. Daha önce 4, 3 ve 2 yıllık öğrenim mezunu olma şeklinde yapılan uygulama kaldırılmıştır. Tabip dışındaki diğer unvanlar eşitlenmiştir. Dolaysıyla biri sağlık memuru diğer teknisyen olan aile nakil istediğinde, unvanda eşitlik olduğu için, aile birliği D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanacaktır. D veya C'de birleşme sağlanamıyor ise unvan/branş bazında hangi ilde daha az doluluk var ise aile brliği o ilde sağlanır.

Eşi farklı bir kurumda çalışanlar için ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre eşi; kaymakam, vali, polis, hakim, savcı, askeri personel olanların ataması eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Yine eşi öğretim üyesi olanların nakli, eşinin görev yaptığı yere yapılır.

Eşi farklı bir kurumda çalışan ve eşinin yanına nakil olmak isteyen sağlık personeli için, naklen gitmek istediği yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olup olmadığına bakılır. Eğer C veya D ise nakli eşinin görev yaptığı yere yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

Eşi özel sektörde çalışanlar için daha önce "müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını," şeklinde olan şart "kesintisiz 3 yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeli kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 4 Nisan 2015 tarihi itibariyle değişti.