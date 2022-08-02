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    • Ekonomi
    • 02.08.2022 14:42
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    • 02.08.2022 14:42
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    Devlet destekli para hesaplara yatmaya başladı! 25 bin TL ve 100 bin TL veriliyor!

    Genellikle tek geçim kaynağı aldığı emekli maaşı olan kişilerin ihtiyaçları oldukça fazla olmaktadır. Emekli kişilerin gereksinimlerini karşılamaları için ise bankalar çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yeni dönemde sadece o grupta yer alan vatandaşlar amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu tüketici kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

    takvim.com.tr
    Devlet destekli para hesaplara yatmaya başladı! 25 bin TL ve 100 bin TL veriliyor!

    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, bilhassa ayın sonunu getiremeyen emekli vatandaşlar amacıyla özel olarak bir tüketici kredisi kampanyası geliştirdiğini açıkladı.

    Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

    Halk Bankası, yeni dönemde ilerleyen olumsuz ekonomik şartlara rağmen nakit desteğine gereksinim duyan emekli vatandaşlar amacıyla "Mutlu Emekli Kredisi" başlığı altında yeni bir kredi hizmeti geliştirdiğini açıkladı. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile alakalı yeni kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

    Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan emekli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay olarak belirlerken, ortalama faiz oranını yüzde 1,55 ve 1.69 olarak duyurdu.

        Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Örnek Hesaplama

        Halk Bankası emekli müşterileri amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu 100 bin TL limitli tüketici kredisi kampanyasının misal hesaplama tablosunu yayınladı. Yayınlanan tabloya göre bankanın kampanyasından 550 TL'lik kredi tahsis ücreti, yüzde 1,69 faiz seviyesi ve 36 ay vade karşılığında 100 bin TL'lik nakit desteği alabilmek isteyen kişilerin ödemeleri gereken aylık taksit tutarı, 5.354,73 TL olarak hesaplandı.

        Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

        Halk Bankası'nın emekli müşterileri amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu tüketici kredisi kampanyasından yararlanarak gündelik nakit greksinimlerini karşılamak isteyen vatandaşların, banka şubelerine bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Hem de bankanın mobil programı ve internet bankacılığı kanalı ile de emekli tüketici kredisi kampanyasına müracaat gerçekleştirmek mümkündür.
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        Haberler Ekonomi Devlet destekli para hesaplara yatmaya başladı! 25 bin TL ve 100 bin TL veriliyor!
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