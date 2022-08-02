Devlet destekli para hesaplara yatmaya başladı! 25 bin TL ve 100 bin TL veriliyor!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, bilhassa ayın sonunu getiremeyen emekli vatandaşlar amacıyla özel olarak bir tüketici kredisi kampanyası geliştirdiğini açıkladı.
Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Halk Bankası, yeni dönemde ilerleyen olumsuz ekonomik şartlara rağmen nakit desteğine gereksinim duyan emekli vatandaşlar amacıyla "Mutlu Emekli Kredisi" başlığı altında yeni bir kredi hizmeti geliştirdiğini açıkladı. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile alakalı yeni kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan emekli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay olarak belirlerken, ortalama faiz oranını yüzde 1,55 ve 1.69 olarak duyurdu.