Devlet destekli para hesaplara yatmaya başladı! 25 bin TL ve 100 bin TL veriliyor!

Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan emekli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay olarak belirlerken, ortalama faiz oranını yüzde 1,55 ve 1.69 olarak duyurdu.