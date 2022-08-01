Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE TÜİK son dakika Temmuz enflasyon beklenti anketi sonuçları!

Temmuz ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Ağustos ayının ilk gününde vatandaşlar Temmuz ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos saat 10:00'da açıklanacak.
HAZİRAN AYINDA NE OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.