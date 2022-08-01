TEFE TÜFE kira artış oranı hesapla! Ağustos kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon oranı merakla beklenirken tahminler de yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayınilk haftası bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Gözler Temmuz ayı enflasyon oranlarında. TÜİK'in yapacağı açıklama ile kira artış oranlarında da belirleyici olacak. Peki Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz enflasyonu ne olur? Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı (TEFE TÜFE)? İşte yanıtları...
TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklayacak.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI (TEFE TÜFE)?
Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.
TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLUR? İŞTE BEKLENTİ...
2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.