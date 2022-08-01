Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.08.2022 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 12:01
    ABONE OL

    TEFE TÜFE kira artış oranı hesapla! Ağustos kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Temmuz ayı enflasyon oranı merakla beklenirken tahminler de yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayınilk haftası bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Gözler Temmuz ayı enflasyon oranlarında. TÜİK'in yapacağı açıklama ile kira artış oranlarında da belirleyici olacak. Peki Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz enflasyonu ne olur? Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı (TEFE TÜFE)? İşte yanıtları...

    Ağustos kira artış oranı açıklandı mı TEFE TÜFE?

    Temmuz ayı enflasyon oranı merakla beklenirken tahminler de yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayınilk haftası bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Gözler Temmuz ayı enflasyon oranlarında. TÜİK'in yapacağı açıklama ile kira artış oranlarında da belirleyici olacak. Peki Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz enflasyonu ne olur? Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı (TEFE TÜFE)? İşte yanıtları...

    TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklayacak.

    AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI (TEFE TÜFE)?

    Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

    TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLUR? İŞTE BEKLENTİ...

    2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,80 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 20,51 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 27,03 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,51'inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 26,83'ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 24,39'unun beklentilerinin ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        HAZİRANDA ENFLASYON NE OLMUŞTU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR (YÜZDE 25 ZAM)

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
        Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022
        Girdiğiniz Artış Oranı: %25
        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Anket oyunları kriz çıkardı
        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE kira artış oranı hesapla! Ağustos kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
            SON DAKİKA