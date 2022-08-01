PANDEMİ sonrası tatilin yeni gözdesi olan karavan sektörü büyümesini sürdürürken, artan ilgi fuarlarda da etkisini gösteriyor. Karavan üreticileri, 2023 modellerini 3. Marmara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'nda tanıtacak. Anadolu Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen, 21-25 Eylül'de Marinturk İstanbul City Port ev sahipliğinde yapılacak fuarda fiyatları 70 bin lira ile 20 milyon lira arasında değişen ve toplam değeri 900 milyon lirayı bulan 200 karavan görücüye çıkacak. Doğa ve deniz tutkunları için farklı teknolojiler ve yeni trendler, hem karada hem deniz üzerinde yapılacak fuarda tanıtılacak.



FIYATI 20 MILYON TL

FUARIN en pahalısı Shantigo SG4 modeli. Ev konforu sunan karavan, 4 katmanlı yalıtım sistemi, üst düzey güvenlikli cam, gökyüzü manzarası sunan seyir camı, özel perde sistemi, döner mekanizmalı ön koltukları, 290 litre temiz su tankı, mutfak, banyo ve duşta hızlı su ısıtma gibi pek çok özelliğe sahip. İleri teknoloji özellikleriyle de dikkat çeken karavan, önümüzdeki ay yapılacak fuarda vatandaşlarla buluşacak.