Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Barem Ambalaj'ın halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki BAREM Ambalaj halka arz, talep toplama işlemleri ne zaman? BAREM halka arz eşit mi, oransal mı? İşlemler hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar!