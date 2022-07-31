Ödeme konusunda anlaşamayan kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan polemikte konu mahkemeye kadar varabiliyor. Son dönemlerde İstanbul başta olmak üzere kiralardaki artış, kiracıları zora sokuyor. Hal böyle olunca ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya grliyor. Arama motorunda tahliye ve tahliye taahhütnamesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kiracı nasıl tahliye edilir? 2022 Kiracı nasıl çıkarılır? Kiracı tahliye taahhütnamesi nedir?
KİRACI TAHLİYESİ NEDİR?
Kiralanan taşınmazdaki kiracının herhangi bir nedenle taşınmazdan hukuki yollarla çıkarılmasına kiracı tahliyesi denir. Kiracıyı çıkarma çeşitli yollarla sağlanabilir. Tahliye taahhütnamesi, kiracı tahliyesi davası, tahliye talepli icra takibi vs. çeşitli yollar mevcuttur.
TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?
Ev veya iş yeri kiralamada mal sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlıklar hukuki zemine taşınabiliyor. Mülk sahibinin kiracıyı çıkartmak için açtığı davaya tahliye davası adı veriliyor. Kiracı tahiye süresi davanın işleyişine göre değişiklik gösterebiliyor. Ev sahibi ya da taşınmaz sahibi kiracı ile kiracı arasındaki tahliye davası, 3 ay ile 1.5 yıl arasında sürebiliyor. Kiracı kendi isteği ile boşaltırsa dava daha 3 ayda da tamamlanabiliyor.