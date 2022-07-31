Türkiye, sanayi ve üretim alanında büyük adımlar atarken, ilk yerli araba özelliğini taşıyan TOGG hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklama yaptı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!
TARİH VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada TOGG'un üretim sürecinin devam ettiğini belirti. 'TOGG ne zaman yollarda olacak?' sorusuna Erdoğan, "Üretim süreci TOGG'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp ondan sonra tabii ki keyfini beraberce tatmak. Bursa - Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı çalışmaları Temmuz 2020'de başlamıştı. Şu andaki durumda boya tesisi, gövde tesisi ile 1,6 km test pisti tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Gemlik'te 250 robot parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek." yanıtını verdi.
KONSEPT OTOMOBİL OLDUKÇA YENİLİKÇİ
AVM'de sergilenen konsept otomobili incelediğimizde öncelikle kaslı duruşu dikkatlerden kaçmıyor. Çift renk olarak tasarlanan otomobilde dikiz aynaları yerine kamera kullanılmış. Ön tampon ve difüzör tasarımı ise agresifliği ön plana çıkarırken çatık bakışlı LED farlar ön görünümü tamamlamış.