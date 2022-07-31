Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak, yarın mı? 1 Ağustos zamlı asgari ücret hesaplara yatacak mı? Asgari ücret hangi ay zamlı alınacak?

Yeni ayın gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı 5.500 TL olarak güncellendi. Ağustos ayının gelmesiyle birlilte ilk zamlı maaşların hangi tarihte yatacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar!
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2022?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan toplantılar sonucu alınan kararı dün kamuoyuna paylaştı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve net ücret 5500 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz sonunda komisyon toplantısından çıkacak karar yeni asgari ücret zammı belirlendi. Böylece asgari ücrete yüzde 30 zam geldi.