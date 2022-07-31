Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak, yarın mı? 1 Ağustos zamlı asgari ücret hesaplara yatacak mı? Asgari ücret hangi ay zamlı alınacak?

Yeni ayın gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı 5.500 TL olarak güncellendi. Ağustos ayının gelmesiyle birlilte ilk zamlı maaşların hangi tarihte yatacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar!