Ağustos kira artış oranı açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı hesapla! 2022 Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu Ağustos ayına girerken yoğun şekilde araştırılır oldu. Bu noktada Temmuz enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TÜİK'den gelecek açıklamalar yoğun ilgi görüyor. TÜİK'in açıkladığı haziran oranlarına göre enflasyon yüzde 4,95 olarak gerçekleşti. Peki Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz enflasyonu ne olur? Ağustos kira artış oranı açıklandı mı (TEFE TÜFE)?
TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklayacak.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI (TEFE TÜFE)?
Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.
TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLUR? İŞTE BEKLENTİ...
2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.