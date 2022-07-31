Ağustos kira artış oranı açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı hesapla! 2022 Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu Ağustos ayına girerken yoğun şekilde araştırılır oldu. Bu noktada Temmuz enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TÜİK'den gelecek açıklamalar yoğun ilgi görüyor. TÜİK'in açıkladığı haziran oranlarına göre enflasyon yüzde 4,95 olarak gerçekleşti. Peki Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz enflasyonu ne olur? Ağustos kira artış oranı açıklandı mı (TEFE TÜFE)?