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    • Ekonomi
    • 31.07.2022 08:02
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    • 31.07.2022 08:02
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    TMO Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? 2022 fındık fiyatları kaç TL? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar?

    TMO Fındık alım fiyatı belli oldu mu 2022? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Fındıkta bu yıl rekoltede yüzde 12 artış bekleniyor. Peki fındık alım fiyatları ne kadar olacak? Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar?  İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TMO Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak?

    TMO Fındık alım fiyatı belli oldu mu 2022? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Fındıkta bu yıl rekoltede yüzde 12 artış bekleniyor. Peki fındık alım fiyatları ne kadar olacak? Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler!

    FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 ürünü fındık alım fiyatı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesi tahminini açıkladı:

    "2022 yılı fındık rekoltesi 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir"

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı.

        Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda fındık rekoltesinin belirlendiği kaydedildi.

        Fındık rekolte tahmin komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2022 yılı fındık rekoltesi önceki yıla göre yüzde 12 artışla 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir. Rekolte tahmin çalışmaları, fındık bahçelerinde çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yürütülmüştür. Çiftçilerimize, sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."
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        Haberler Ekonomi TMO Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? 2022 fındık fiyatları kaç TL? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar?
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