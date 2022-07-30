Ve sonunda netleşti! Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları iade alacak

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru formu ile birlikte bizzat TBB şubesine müracaat edilmelidir. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yapılan başvurunun kabul görmesi ve heyet kararı ile 6,437 TL'ye kadar para iadesi yapılmaktadır. Öncelikle sorun yaşadığınız banka ile iletişime geçilmelidir. Bu konuda hazırlanmış olan başvuru teyit belgesi banka tarafından sizlere verilecektir. Belgelerin gönderimi e-Devlet üzerinden 60 gün içerisinde yapılmalıdır. Hakem heyeti 30 gün içerisinde kararının bildirisini sizlere iletmektedir. Bu aşamadan sonra artık geri ödeme alabilmenizin yolu da açılmaya başlayacaktır.