Paralar hesaplara yatırıldı! Cebinde kimlik kartı olan hemen ATM’ye gitsin

Gelen verilere göre emekli dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bağlamında açıklama yapıldı. Bu kapsamda memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan aşağı yukarı 2,5 milyon vatandaşın Temmuz ayı zam farklarının bugünden itibaren hesaplara yatırıldığı duyuruldu.
Enflasyon farkı artı ikinci yarı amacıyla geçerli olacak yüzde 7'lik sözleşme zammı toplamıyla memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif yüzde 41.69 seviyesi netleşmişti. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.
Taban emekli maaşı ne kadar olmuştu?
Geçen sene 1500 TL olarak yapılan en düşük emekli aylığı bu sene 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, senenin ilk %50 sinde enflasyonun yüksek seyretmesi üstüne geride bıraktığımız hafta ek gösterge ile alakalı kanunun Meclis'teki görüşmeleri esnasında 3 bin 500 liraya yükseldi.