Paralar hesaplara yatırıldı! Cebinde kimlik kartı olan hemen ATM’ye gitsin

Taban emekli maaşı ne kadar olmuştu?

Geçen sene 1500 TL olarak yapılan en düşük emekli aylığı bu sene 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, senenin ilk %50 sinde enflasyonun yüksek seyretmesi üstüne geride bıraktığımız hafta ek gösterge ile alakalı kanunun Meclis'teki görüşmeleri esnasında 3 bin 500 liraya yükseldi.