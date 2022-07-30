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    • Ekonomi
    • 30.07.2022 13:22
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    • 30.07.2022 13:22
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    Cebinde kimlik kartı olan hemen ATM’ye gitsin: Paralar hesaplara yatırıldı!

    Gelen verilere göre emekli dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bağlamında açıklama yapıldı. Bu kapsamda memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan aşağı yukarı 2,5 milyon vatandaşın Temmuz ayı zam farklarının bugünden itibaren hesaplara yatırıldığı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Cebinde kimlik kartı olan hemen ATM’ye gitsin: Paralar hesaplara yatırıldı!

    Emekli ve memurun maaş artışı herkesin bildiği gibi 4 Temmuz'da netleşmişti. Buna bağlamda; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 seviyesinde zam yapılmıştı. Bu hesap yapılırken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda meydana gelen enflasyon farkı baz alınmıştı. Yani enflasyon, ilk 6 ayda ek zamla yüzde 7.5 olarak tespit edilen toplu sözleşme zammının 34.85 puan üstünde gerçekleşmişti.

    Enflasyon farkı artı ikinci yarı amacıyla geçerli olacak yüzde 7'lik sözleşme zammı toplamıyla memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif yüzde 41.69 seviyesi netleşmişti. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.

    Taban emekli maaşı ne kadar olmuştu?

    Geçen sene 1500 TL olarak yapılan en düşük emekli aylığı bu sene 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, senenin ilk %50 sinde enflasyonun yüksek seyretmesi üstüne geride bıraktığımız hafta ek gösterge ile alakalı kanunun Meclis'teki görüşmeleri esnasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

        Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine doğrultusundan 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan aşağı yukarı 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

        Ssk emekli maaşları ödeme tarihleri

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        Bağkur emeklisi maaş ödeme tarihleri

        Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

        Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
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        Haberler Ekonomi Cebinde kimlik kartı olan hemen ATM’ye gitsin: Paralar hesaplara yatırıldı!
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