Cebinde kimlik kartı olan hemen ATM’ye gitsin: Paralar hesaplara yatırıldı!

Emekli ve memurun maaş artışı herkesin bildiği gibi 4 Temmuz'da netleşmişti. Buna bağlamda; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 seviyesinde zam yapılmıştı. Bu hesap yapılırken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda meydana gelen enflasyon farkı baz alınmıştı. Yani enflasyon, ilk 6 ayda ek zamla yüzde 7.5 olarak tespit edilen toplu sözleşme zammının 34.85 puan üstünde gerçekleşmişti.
Enflasyon farkı artı ikinci yarı amacıyla geçerli olacak yüzde 7'lik sözleşme zammı toplamıyla memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif yüzde 41.69 seviyesi netleşmişti. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.
Taban emekli maaşı ne kadar olmuştu?
Geçen sene 1500 TL olarak yapılan en düşük emekli aylığı bu sene 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, senenin ilk %50 sinde enflasyonun yüksek seyretmesi üstüne geride bıraktığımız hafta ek gösterge ile alakalı kanunun Meclis'teki görüşmeleri esnasında 3 bin 500 liraya yükseldi.