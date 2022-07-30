Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları iade alacak! Ve sonunda netleşti!

Müşteri mağduriyetlerini engellemek adına hizmet veren Türkiye Bankalar Birliği'nin Hakem Heyeti bu alanda faaliyet göstermektedir. Bankaların haksız yere farklı kanallardan tahsis etmiş olduğu ücretlerin iadesini sağlayan bu hizmetten mağduriyet yaşayan herkes faydalanabilmektedir. Siz de hesabınızda sıra dışı bir ücret tahsilatı sorunu ile karşılaştıysanız ivedi olarak gerekli başvuruları yapmanız gereklidir.
- Banka Kartları ve Kredi Kartları Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
- Tüketici Kredileri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
- Sigortacılık İşlemleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
- Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
Yaşadığınız sorunun onaydan geçmesi ile bu birimlerden biri ile işlemlerinize devam etmeniz sağlanır. Burada fazlan ödediğiniz paraları geri alabilmeniz için mutlaka başvuru koşullarını da göz önünde bulundurmak durumundasınız. Peki, başvuru süreci nasıl gelişiyor? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!